В поселке Каменск Бурятии отремонтировали тротуар за 2,5 млн рублей

Пешеходная зона была построена в 1962 году и находилась в неудовлетворительном состоянии



В поселке Каменск Кабанского района в этом году капитально отремонтировали пешеходную зону по улице Прибайкальской в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая сумма реализации составила более 2,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.



Пешеходная зона была построена в 1962 году и находилась в неудовлетворительном состоянии. Вовремя дождя или таяния снега её топило, и жителям близлежащих домов приходилось ходить по проезжей части. Заборы, отделяющие общественную территорию от дворовой, находились в ветхом состоянии, а местами отсутствовали вообще.



- После проведения капитального ремонта эти проблемы устранены. Установлено энергосберегающее светодиодное уличное освещение, произведён капитальный ремонт ограждений, пешеходной зоны общей площадью более 1400 кв. м, установлены скамейки и урны, - говорит Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.- Важно, что теперь этот участок улицы стал безопасным для жителей Каменска.



Напомним, мероприятия реализуются благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» по указу президента России Владимира Путина. Это позволило многим дворам республики обрести новую жизнь. При этом жители сами выбирают, как будут выглядеть территории рядом с их домами, и оказывают всевозможную помощь подрядным организациям.



Фото: пресс-служба Минстроя

