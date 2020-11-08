Сельхозорганизации Бурятии приглашают заявить о своих брендах на всю страну

Конкурс станет первым этапом масштабной программы продвижения региональной продукции



В России 7 октября в рамках открытия московской выставки «Золотая осень - 2020» стартовал национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России». Его главная миссия – познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста.



В Минсельхозпроде Бурятии отмечают, что опыт проведения подобных конкурсов у республики уже есть.



- На протяжении последних 10 лет в республике проводился ряд мероприятий по продвижению продукции местных товаропроизводителей - республиканские конкурсы «Лучшие продукты», «Байкальское качество», «Покупай своё-выбирай родное», «Районные бренды». Постоянно проводятся мероприятия по повышению узнаваемости муниципальных брендов, которые уже стали визитной карточкой территории и получили широкое признание у потребителей, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.



Проведение таких мероприятий помогло развитию местных брендов, таких как «бичурская картошка», «боргойская баранина», «закаменское мясо», «куйтунский хлеб», «тарбагатайское сало» и д.р. По словам Чирипова, участие в национальном конкурсе может стать хорошей возможностью не только в целях увеличения объемов производств, но и в целом для развития сельских территорий, малого и микропредпринимательства и агротуризма, цели и задачи которых соответствуют национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным.



Как отмечают организаторы, конкурс станет первым этапом масштабной программы продвижения региональной продукции. Его итоги подведут в декабре 2020 года.



Фото: пресс-служба минсельхоза Бурятии

