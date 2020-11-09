С ковид мы скоро чокнемся. Но виртуально

Каждая вторая компания все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год



Пока только 4% компаний перенесли новогодние вечеринки в онлайн, каждый третий работодатель еще надеется, что удастся отпраздновать очно. Портал



Подготовка к новогодним корпоративам обычно начинается за несколько месяцев до мероприятия. Однако в настоящий момент практически каждая вторая компания все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год, причем в сентябре таковых было 35%, а в начале октября - 45%: сказалось ухудшение эпидемиологической обстановки.



На различные варианты празднования, подразумевающие офлайн-встречи, сегодня надеются 32% работодателей.



Традиционную новогоднюю вечеринку в ресторане сейчас планируют 15% компаний, в середине сентября таковых было 27%. Это существенно меньше, чем в прошлом году, когда такой формат корпоратива выбрали 40% работодателей. А было время, когда Новый год отмечала в ресторанах каждая вторая компания: в 2013 и 2016 годах - по 52%.



Еще 13% работодателей сообщили, что провожать сложный 2020 год их компания будет в стенах своего офиса, причем еще в сентябре назад такой формат корпоратива рассматривали в каждой пятой компании. Поездка за город планируется в 3% организаций, в середине сентября таковых было в два раза больше (6%).



И вот новинка - 4% опрошенных намерены в этом году опробовать совершенно новый формат новогодней вечеринки - дистанционный онлайн-корпоратив. Скорее всего, в этом случае придется обойтись без танцев, зато эпидемилогическая безопасность гарантирована, аргументируют респонденты.



Будут ли новогодние корпоративы — большой вопрос, но подарки планируются: на традицию новогодних презентов от компании коронавирус почти не повлиял. Больше половины работодателей (56%) собираются сделать подарки детям работников, еще 38% — самим работникам. Это даже больше, чем раньше: в 2019 году подарки персоналу дарила каждая третья компания.



И в эту же тему. Россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции лучше провести новогодние праздники дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».



«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, значит, это будет очень хорошо», - сказала она.



«Надо понимать еще тот риск, что пересекая границы одной страны, можно попасть на карантин в другой стране. Этого, наверное, никому бы не хотелось в отпускное время», - цитирует Попову



Фото: pixabay.com Пока только 4% компаний перенесли новогодние вечеринки в онлайн, каждый третий работодатель еще надеется, что удастся отпраздновать очно. Портал SuperJob выяснял, как работодатели планируют проводить новогодние корпоративные праздники для персонала.Подготовка к новогодним корпоративам обычно начинается за несколько месяцев до мероприятия. Однако в настоящий момент практически каждая вторая компания все еще не приняла решение, проводить ли корпоративную вечеринку на Новый год, причем в сентябре таковых было 35%, а в начале октября - 45%: сказалось ухудшение эпидемиологической обстановки.На различные варианты празднования, подразумевающие офлайн-встречи, сегодня надеются 32% работодателей.Традиционную новогоднюю вечеринку в ресторане сейчас планируют 15% компаний, в середине сентября таковых было 27%. Это существенно меньше, чем в прошлом году, когда такой формат корпоратива выбрали 40% работодателей. А было время, когда Новый год отмечала в ресторанах каждая вторая компания: в 2013 и 2016 годах - по 52%.Еще 13% работодателей сообщили, что провожать сложный 2020 год их компания будет в стенах своего офиса, причем еще в сентябре назад такой формат корпоратива рассматривали в каждой пятой компании. Поездка за город планируется в 3% организаций, в середине сентября таковых было в два раза больше (6%).И вот новинка - 4% опрошенных намерены в этом году опробовать совершенно новый формат новогодней вечеринки - дистанционный онлайн-корпоратив. Скорее всего, в этом случае придется обойтись без танцев, зато эпидемилогическая безопасность гарантирована, аргументируют респонденты.Будут ли новогодние корпоративы — большой вопрос, но подарки планируются: на традицию новогодних презентов от компании коронавирус почти не повлиял. Больше половины работодателей (56%) собираются сделать подарки детям работников, еще 38% — самим работникам. Это даже больше, чем раньше: в 2019 году подарки персоналу дарила каждая третья компания.И в эту же тему. Россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции лучше провести новогодние праздники дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».«Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, значит, это будет очень хорошо», - сказала она.«Надо понимать еще тот риск, что пересекая границы одной страны, можно попасть на карантин в другой стране. Этого, наверное, никому бы не хотелось в отпускное время», - цитирует Попову ТАСС Фото: pixabay.com