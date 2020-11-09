Жители Бурятии пожаловались прокурору на плохие дороги

По фактам их ненадлежащего содержания проведут проверки





Прокурор Бурятии Галина Ковалёва вместе с главой Минтранса республики, начальником УГИБДД МВД РБ и представителями администрации Улан-Удэ провели прием граждан по вопросам содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, горожане обратились с проблемами ремонта и строительства автодорог по улицам Ченкирова и Бийской в Улан-Удэ, отсутствия тротуаров и дорожных знаков на участке дороги в поселке Стеклозавод. Жительница дома № 36 проспекта Строителей просила решить вопрос об ограничении сквозного движения машин на придомовой территории.Также в режиме видеоконференцсвязи приняты обращения жителей Джидинского и Тарбагатайского районов. В частности, водитель из села Петропавловка сообщил о ненадлежащем содержании автодороги «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск», что влияет на безопасность дорожного движения.Всего на личный прием обратились 7 человек, по каждому обращению даны разъяснения законодательства, организованы проверки.Фото: «Номер один»