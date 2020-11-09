В Бурятии сельские чиновники наплевали на федеральный закон

Они приняли свои распоряжения, ущемляющие права предпринимателей





В Бурятии прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей со стороны чиновников Селенгинского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, федеральным законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку оплаты по договорам аренды муниципального имущества до 1 октября 2020 года.«Органами местного самоуправления Селенгинского района в принятых нормативных правовых актах сроки предоставления указанной отсрочки были сокращены, не соответствовали требованиям законодательства», рассказали в прокуратуре.По итогам проверки прокурор внес представления главам Селенгинского района и города Гусиноозерск.«По результатам рассмотрения представлений муниципалитеты приняли нормативные правовые акты, которыми предусмотрена возможность получения отсрочки уплаты арендных платежей для хозяйствующих субъектов на установленные законодательством периоды», сообщили в прокуратуре.Фото: пресс-служба правительства Бурятии