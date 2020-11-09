09.11.2020
В Бурятии сельские чиновники наплевали на федеральный закон

В Бурятии сельские чиновники наплевали на федеральный закон

Они приняли свои распоряжения, ущемляющие права предпринимателей

В Бурятии прокуратура выявила нарушения прав предпринимателей со стороны чиновников Селенгинского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, федеральным законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку оплаты по договорам аренды муниципального имущества до 1 октября 2020 года.

«Органами местного самоуправления Селенгинского района в принятых нормативных правовых актах сроки предоставления указанной отсрочки были сокращены, не соответствовали требованиям законодательства», рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор внес представления главам Селенгинского района и города Гусиноозерск.

«По результатам рассмотрения представлений муниципалитеты приняли нормативные правовые акты, которыми предусмотрена возможность получения отсрочки уплаты арендных платежей для хозяйствующих субъектов на установленные законодательством периоды», сообщили в прокуратуре.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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