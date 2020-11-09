В Бурятии проверяющие нашли нарушения у проверяющих

Комитет охраны объектов культурного наследия получил представление





Прокуратура Бурятии проверила работу Комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства РБ. Надзорщиков интересовало, как чиновники проводят проверки предпринимателей. Как оказалось, у проверяющего ведомства тоже есть нарушения.

«В нарушение закона комитетом не соблюдались требования при организации проверок и оформлении их результатов. В распоряжении о проведении поверки не указывались реквизиты проверочного листа, полный перечень нормативных правовых актов, подлежащих проверке. В отдельных актах проверок отсутствовали сведения о выявленных нарушениях и лицах их допустивших, о дате и времени ознакомления с приказом о проведении проверки. При выдаче предписания не указывался срок для устранения нарушений», рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура внесла председателю комитета представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.Фото: «Номер один»