В Бурятии за сутки до пяти упало число летальных исходов от COVID-19

Ранее ежедневный показатель печальной статистики был почти в два раза больше



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 13 667. Это на 229 случаев больше, чем было в воскресенье, 61% (8385) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией пять человек (245 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 229 новых случаев коронавируса: 186 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 6480 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 8743 человек. За последние сутки - 51. Дополнительно снято с наблюдения 100 пациентов.



В стационарах получают лечение 2270 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1759. В отделениях реанимации находится 117 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 69 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 32.



Амбулаторное лечение проходят 2409 пациентов с COVID-19, наблюдаются 12111 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято – 2270, свободно - 357 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,4%.



В обсерваторе находится 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4261 человека, с нарастающим итогом – от 523 728 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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