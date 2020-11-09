В Забайкалье число случаев COVID-19 приблизилось к 14 тысячам

Коронавирус унес жизни уже 191 жителя края, в стационарах 114 пациентов в тяжелом состоянии



В Забайкалье за сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 247 человек, коронавирус стал причиной смерти пятерых пациентов. За весь период коронавирус выявлен уже у 13 940 жителей региона, инфекция унесла жизни уже 191 жителя края, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



В моностационарах региона 114 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 48 подключены а аппаратам искусственной вентиляции легких.



За сутки 84 человека полностью выздоровели и сняты с меднаблюдения. Суммарно уже 9 509 забайкальцев победили опасную инфекцию.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поставил структурам здравоохранения ряд конкретных задач, которые позволят ускорить диагностику и получение амбулаторной помощи населению. В частности, на круглосуточный режим перейдут еще два компьютерных томографа, добавится шесть дополнительных бригад скорых, которые работают с COVID-пациентами.



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