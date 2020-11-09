В Бурятии обсудили постинтернатное сопровождение детей-сирот

Рассмотрены актуальные вопросы, состоялся обмен опытом по реализации региональных практик



Доступность среднего и высшего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такова основная тема семинара-дискуссии «Дети всей страны», который впервые прошел в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Этот семинар для нас стал новой точкой отсчета для реализации дополнительных мер господдержки для детей-сирот. Конкретного решения по итогам трех дней семинаров пока что нет, но есть очень интересные идеи и предложения, которые мы отработаем уже по итогам семинара-совещания и дополнительные меры по постинтернатному сопровождению детей-сирот предложим. Благодарю участников семинара за активную и продуктивную работу, а правительству Бурятии говорю – за работу», - отметил глава республики Алексей Цыденов.



Как отметил, в свою очередь, соорганизатор семинара, председатель общественной организации «Содружество выпускников детских домов», член Консультационного совета по вопросам помощи детям-сиротам при председателе Следственного комитета России Альберт Сарбалаев, мероприятие стало дискуссионной площадкой, где были рассмотрены актуальные вопросы, состоялся обмен опытом по реализации региональных практик по трудоустройству и постинтернатоному сопровождению детей-сирот.



«Семинар-совещание – это не просто площадка, где собрались выпускники детских домов, чтобы рассказать о наболевших проблемах, с которыми они сталкиваются. Эта площадка объединила в Бурятии специалистов и экспертов, которые помогают в постинтернатном сопровождении детей-сирот. Нам было очень важно услышать не только проблемы, с которыми сталкиваются выходцы из детских домов, но и мнения специалистов, которые их сопровождают. Было высказано много идей, все они будут рассмотрены и войдут в дорожную карту», - сказал Альберт Сарбалаев.



Напомним, семинар-дискуссия «Дети всей страны» реализуется в рамках гранта всероссийского конкурса молодежных проектов среди учебных заведений высшего профессионального образования при поддержке правительства Бурятии. Организаторами семинара выступили Бурятская сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова и Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».



Фото: egov-buryatia.ru

