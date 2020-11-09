В Бурятии «дембелей» экипируют масками

Первые демобилизованные срочники отправлены по домам



В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, первые военнослужащие по призыву, выслужившие установленный срок, отправлены к местам проживания и постановки на воинский учет, сообщили в пресс-службе ВВО.



В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.



Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет по месту жительства.



Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку. Помимо этого силами подразделений РХБ защиты, специальной обработке подвергаются плацкартные места в вагонах поезда.



Всего из рядов общевойсковой армии ВВО будет уволено в запас около 600 военнослужащих, проходящих службу по призыву.



Фото: youla.ru

