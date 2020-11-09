Команда из Бурятии победила в кибертурнире Дальнего Востока и Сибири

Призовой фонд состязаний на приз губернатора Забайкальского края составил 375 тысяч рублей



Команда из Бурятии «No Care» победила на турнире Дальнего Востока и Сибири по компьютерному спорту в дисциплине Dota-2 на кубок губернатора Забайкалья, сообщил официальный портал края.



«На протяжении онлайн стадии команда была «темной лошадкой» на фоне соперников. Хорошая дисциплина, продуманные до мелочей драфты, подготовка к своему оппоненту, ну и, конечно, дружный коллектив сделали свое дело, команда стала победителем», - рассказал главный судья турнира Иван Кунгурцев.



«Команда «Ultimate» (сборная команда - два спортсмена из Новосибирск и трое из Читы) показала отличную игру на онлайн стадии турнира, но на лан стадии помешало волнение. Были сделаны ошибки в драфтах, из-за чего команда в первый день опустилась в нижнюю сетку. Команда заняла четвёртое место. Команда «FEFU» из Владивостока, достаточно веселые ребята, которые порадовали своей игрой и эмоциями. Хорошие сбалансированные драфты, подготовка к своим противникам позволила команде занять третье место. Команда «MongaGang» (четыре спортсмена из Владивостока и один из Хабаровска) была фаворитом на протяжении всего турнира, проиграв только команде «No Care». Ребята проявили себя достойно и заняли почетное второе место», - охарактеризовал призеров Иван Кунгурцев.



Призовой фонд турнира составил 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получила 175 тысяч рублей, серебряные призеры - 125 тысяч рублей, а бронзовые - 75 тысяч рублей.



Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд из Читы, Хабаровского, Приморского краев, Бурятии, а также – из Новосибирской и Сахалинской областей. В состав одной команды входят пять человек - это основной состав и два запасных игрока.



Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

