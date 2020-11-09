5 мест в Бурятии, про которые должен знать каждый турист

Путешествуя по Бурятии, турист для себя открывает новые красивые места, интересные достопримечательности
Поездка по республике запомнится надолго, потому что здесь есть на что посмотреть.
Для путешествия по Бурятии нужно уделить много времени. Невозможно познакомится со всеми значимыми местами республики за день или два. Но не у всех есть достаточно свободного времени для продолжительного путешествия.
Авиапоисковик Metrip.ru составил список мест для поездок, которые можно назвать «визитной карточкой» региона. Специально для тех, кто приезжает на короткий срок.
№5. Иволгинский дацан
Дацан является не только самым известным в Бурятии, о нём знают во всей России. Это одно из самых значимых мест для паломничества буддистов в мире.
В монастыре находится нетленные мощи ПандитоХамбо ламы Итигэлова. К телу ламы привязана нить, к которой можно прикасаться и произносить молитву. Энергетика здесь потрясающая, поэтому побывать в буддистском дацане стремятся люди разных вероисповеданий.
Посещая Иволгинский дацан можно уделить немного времени и прогуляться по городу, в котором он расположен.
№4. Источники Гоуджекит
Термальные источники Гоуджекит можно найти недалеко от хребта Байкальский, совсем рядом с поселком «Солнечный». В регионе есть и другие источники, но именно этот самый популярный благодаря транспортной доступности.
Фтористо-гидрокарбонатные воды оказывают положительное действие на кожу и опорно-двигательный аппарат. Туристы могут купаться в двух основных ваннах, которые не принадлежат ни одной из санаторных баз. Если хочется комфорта, лучше приезжать сюда на лечение в санаторий, где для постояльцев отдельно оборудованы термальные ванны. Но для этого важно выделить не один и даже не два дня.
№3. Тарбагатай
Казалось бы, сел по всей России так много, что было бы странно тратить на посещение одного из них свободное время. Но Тарбагатай в Бурятии – это особенное село. В 18 веке здесь поселились старообрядцы, выходцы из Беларуси. Часть населения до сих пор составляют семейские старообрядцы, что и стало изюминкой населенного пункта.
Сегодня Тарбагатай – место туристическое. Гости могут увидеть особенности жилья и быта семейских старообрядцев, посетить старообрядческую часовню и отведать вкусное угощение местных.
№2. Музей эвенков
Краеведческий музей эвенков находится в Улан-Удэ. И это единственный по всей Сибири музей, где представлены экспонаты быта и культуры этого малочисленного народа.
В стенах музея можно посмотреть интересную экспозицию с народными костюмами, предметами быта, украшениями и предметами декоративно-прикладного искусства. Есть даже чум – традиционное жилище эвенков.
Интересно посетить музей в период, когда здесь отмечают традиционные праздники с соблюдением обрядов.
№1. Забайкальский национальный парк
Богатый животный мир, красивые природные территории, интересные ландшафты – это визитная карточка озера Байкал, ради которого многие туристы приезжают в Бурятию. Именно здесь стараются сохранить природный комплекс байкальского бассейна, поэтому путешествие по территории принесет массу удовольствия.
Прогулки по парку позволят наслаждаться не только природными пейзажами. Путешествие по туристическим маршрутам позволяет увидеть соболей и лисиц, косуль, нерп, медведей и оленей. Это восхитительное путешествие, которое останется в памяти надолго!
Фото: pixabay.com
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