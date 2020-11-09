В Улан-Удэ ищут пожилую воровку

Женщина в возрасте похитила в аптеке конверт с деньгами



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу, которая утром 30 октября в аптеке на улице Балтахинова похитила оставленный покупателем бумажный конверт с деньгами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревается женщина европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Была одета в синюю куртку до колен с капюшоном, розовую шапку.



При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемой или её местонахождении просим сообщить в полицию по телефону 8(983)425-96-29.



Фото: МВД по Бурятии