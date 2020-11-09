В Улан-Удэ задержан любитель собачатины

Он похитил овчарку около магазина и съел ее для лечения туберкулеза





В вечный спор жителей Улан-Удэ о том, с какими целями у них воруют домашних собак (на шапки, унты или покушать?) добавился весомый аргумент в пользу гастрономической версии похищений.



В минувшие выходные в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района с заявлением о краже немецкой овчарки обратился 41-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный похитил его собаку, которую он, отправившись за покупками, привязал у продуктового магазина. Ущерб составил 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 37-летнего ранее судимого за имущественные преступления горожанина. У злоумышленника изъяты останки похищенного пса, которого он вместе с приятелем увел и разделал, по признанию, для лечения туберкулеза.



Отметим, что оперативному раскрытию преступления способствовало наличие камер видеонаблюдения в районе места происшествия.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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