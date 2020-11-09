В Бурятии ликвидируют свалку в Усть-Баргузине

Почти 500 тыс руб на это выделено в рамках федерального проекта «Чистая страна»



В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта»“Экология» в 2021-2022 годах министерству природных ресурсов Бурятии будут предоставлены 432 миллиона рублей на ликвидацию свалки в поселке Усть-Баргузин, сообщили в пресс-службе ведомства.



«В ходе работ с территории Центральной экологической зоны Байкала на существующие полигоны планируется вывезти 180 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов», - комментирует министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.



Напомним, что свалка в Усть-Баргузине включена в государственный реестр накопленного вреда. Уже разработана соответствующая проектно-сметная документация, прошедшая государственную экологическую экспертизу.



Усть-Баргузин – одно из крупнейших сел побережья Байкала. Расположен на левом берегу реки Баргузин при ее впадении в Баргузинский залив озера. Население – около 8 тысяч человек. Основная часть населения занята в лесной промышленности, а также в сфере туризма. Здесь же находится дирекция Забайкальского национального парка.



Фото: ust-barguzin.ucoz.ru

