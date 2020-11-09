Жительница Улан-Удэ лишилась 1,5 млн рублей после звонка мошенников

Участились случаи оформления кредитных договоров через систему дистанционного банковского обслуживания, предупреждает полиция

Если вы все же стали жертвой противоправного посягательства, обратитесь с заявлением в ближайший территориальный отдел полиции или сообщите о произошедшем по телефонам 102 (112).









В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 39-летней горожанки о том, что неизвестные, представившись сотрудниками банка, похитили у нее около полутора миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сначала злоумышленники сообщили, что на ее имя изготовлена кредитная карта. Однако женщина парировала, что подобных заявок не оставляла. Тогда «сотрудник финансового учреждения» ответил, что, вероятно, мошенники похитили ее персональные данные и таким образом пытаются оформить на нее кредитные обязательства. Чтобы избежать этого, необходимо застраховать имеющиеся средства и исчерпать кредитный потенциал, взяв дополнительно деньги в кредит. Их в последующем также необходимо перечислить на резервный счет. Только таким способом якобы удастся сохранить свои сбережения и не лишиться заемных.По просьбе собеседника, который убедил ее в опасности ситуации, она предоставила номер банковской карты и сообщила пароли, приходившие в смс, после чего с ее счета списались средства. Кроме того, под руководством «коллег банковского работника» горожанка проделала ряд операций по оформлению кредитных обязательств с последующим переводом на «резервные счета» займов в сумме 300 тысяч рублей и 1 миллиона 145 тысяч рублей.Когда «сотрудник банка» уведомил о необходимости взятия еще одного кредита, улан-удэнка, наконец, позвонила на номер «900» и узнала, что в компании данный гражданин не работает, а она стала жертвой мошенников.«Мошенничества с использованием телефонной связи, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает о необходимости срочных действий для пресечения несанкционированного снятия средств со счетов, составляют до 90 % от всех заявленных преступлений рассматриваемой категории, - комментируют в МВД. - Однако ухищрения мошенников не ограничиваются одним сценарием. Особую обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее время случаи оформления кредитных договоров через систему дистанционного банковского обслуживания. Введенный в заблуждение потерпевший полагает, что по указаниям «сотрудника банка» он блокирует счет от проведения подозрительных операций. На самом же деле, следуя по указке злоумышленников, он предоставляет им доступ к оформлению на него кредитных обязательств. Ущерб по таким уголовным делам обычно исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей. Однако суммы могут достигать и нескольких миллионов».Полиция Бурятии напоминает: сотрудники финансового учреждения не запрашивают реквизиты и данные банковских карт в телефонном режиме, не требуют сообщать приходящие к вам в смс пароли. Если Вы попали в подобную ситуацию, следует прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно позвонить на «горячую» линию банка. Его номер указан на оборотной стороне карты. Помните: мошенники умело применяют так называемые методы социальной инженерии. Входя в доверие гражданам, они получают доступ к персональным данным, данным банковских карт, и совершают хищение денег с банковских счетов.Одним из часто применяемых методов является искусственное создание дефицита времени, когда мошенник говорит собеседнику, что операции необходимо совершить незамедлительно - в противном случае денежные средства со счета будут похищены. Не нужно доверять незнакомцам, обращающимся к вам по имени и отчеству, имеющим сведения о вашем месте жительства и последних операциях. Ни в коем случае нельзя поддаваться на любые уговоры. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников и соседей.Полицейские призывают граждан немедленно прерывать разговоры по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков и сообщающими об угрозе безопасности вашего вклада, либо оформлении на ваше имя кредита. Перепроверять информацию о состоянии счетов и вкладов необходимо по официальным телефонам финансовых учреждений.Фото: pixabay.com, видео: МВД по Бурятии