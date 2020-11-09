Водители в Бурятии ездят аккуратнее, чем в соседних регионах

В республике стало меньше ДТП с пострадавшими

Бурятия заняла 38 место в рейтинге субъектов РФ с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими.

За 9 месяцев 2020 года в регионе произошло 208 аварий со 108 потерпевшими на 100 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости. Также за этот период погибло 72 человека на тысячу пострадавших. Отметим падение количества ДТП в республике на 10,9% по сравнению с прошлым годом.

При этом ситуация с ДТП в Бурятии гораздо лучше, чем у соседей.

Соседняя Иркутская область вошла в двадцатку регионов с наибольшим числом дорожных аварий (265 ДТП). А Забайкальский край на 18 строчек выше, чем республика (232 ДТП).

Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне — на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. Замыкает рейтинг Тува с показателем 632 аварии, что более чем в три раза выше общероссийского уровня.





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