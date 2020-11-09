В Улан-Удэ «ковидные» такси проходят обкатку

Десять машин выполнили 142 заявки за четыре дня работы





В Улан-Удэ ежедневно с 08:00 до 23:00 часов работают десять автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. С 4 ноября «ковидными» такси принято и обслужено 142 заявки от населения города, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Для координации работы «ковидного» такси создана диспетчерская служба в администрации Улан-Удэ. Заявки принимаются от медицинских организаций для транспортировки амбулаторных пациентов до медицинских учреждений для прохождения компьютерной томографии или других обследований на амбулаторном этапе. Также к услугам такси медики обращаются для транспортировки пациентов между стационарами для прохождения дополнительных обследований.



«Сейчас идет, так скажем, обкатка проекта. Порядок вызова регламентируется через диспетчерскую, которая создана при мэрии, только по заказу медицинского работника при планировании оказания медицинской помощи пациенту с ковид. В дальнейшем, безусловно, будем развивать услугу. Это для транспортировки тех, кто имеет хорошее состояние, не тяжелое, и по клиническим параметрам может самостоятельно выехать на компьютерную томографию. Второй момент, когда мы выписываем пациентов домой с клиническим излечением на долечивание домой, если у него есть условия для изоляции», - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.



В автомобилях обеспечена эпидемиологическая безопасность: водители выезжают в средствах индивидуальной защиты, в течение дня три раза проводится дезинфекция всего салона - утром, днем и после завершения рабочей смены. Также водители будут проходить тестирование на COVID-19 каждые 10 дней.



Фото: egov-buryatia.ru

