В Бурятии ввели тотальный масочный режим

Маски теперь нужно носить не только в общественных местах, но и на работе



Глава Бурятии Алексей Цыденов внес очередные изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Согласно изменениям, пункт 10.7.1. указа изложен в новой редакции. Теперь работникам всех предприятий независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям предписано использовать средства защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) и соблюдать на рабочих местах социальное дистанцирование. «Нахождение работников без средств индивидуальной защиты в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах не допускается», говориться в тексте документа.



В предыдущей редакции указа такое требование выдвигалось только к работникам торговых залов и иных помещений, посещаемых гражданами.



Напомним, в конце октября Роспотребнадзор ввел в России



Фото: «Номер один» Согласно изменениям, пункт 10.7.1. указа изложен в новой редакции. Теперь работникам всех предприятий независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям предписано использовать средства защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) и соблюдать на рабочих местах социальное дистанцирование. «Нахождение работников без средств индивидуальной защиты в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах не допускается», говориться в тексте документа.В предыдущей редакции указа такое требование выдвигалось только к работникам торговых залов и иных помещений, посещаемых гражданами.Напомним, в конце октября Роспотребнадзор ввел в России обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.Фото: «Номер один»