Кассационный суд подтвердил незаконность контракта на ремонт онкодиспансера в Улан-Удэ

Контракт был заключен, несмотря на наличие прямого запрета антимонопольного органа
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа поддержал кассационную жалобу Бурятского УФАС России по иску о признании недействительным контракта, заключенного между Управлением капитального строительства правительства Бурятии и ООО «Бурятпроектреставрация», сообщили в антимонопольном управлении.
Напомним, в сентябре прошлого года УФАС выявило нарушения в аукционе на выполнение строительных работ в рамках реконструкции республиканского онкодиспансера, заказчиком которых является Управление капитального строительства. Аукционной комиссии было выдано предписание о повторном рассмотрении поступивших заявок. Заказчик проигнорировал предписание антимонопольного органа и заключил контракт с ООО «Бурятпроектреставрация» - участником, признанным победителем с нарушением законодательства. При этом заявка ООО «Стройинком», предложившего выполнить работы на 120 миллионов рублей дешевле, была признана несоответствующей требованиям заказчика.
Первая судебная инстанция – Арбитражный суд Бурятии – удовлетворила иск УФАС. Однако апелляционный суд поставил под сомнение как факт нарушения публичных интересов заключением этого контракта, так и полномочия антимонопольного органа по подаче подобного иска. Более того, суд указал, что признание контракта недействительным приведет к затягиванию строительных работ в связи с необходимостью проведения нового аукциона.
Признавая отсутствие нарушений публичных прав и охраняемых законом публичных интересов, апелляционный суд фактически допустил возможность злоупотребления правом ответчиками, извлечение выгоды из своего недобросовестного поведения, закрепляя возможность нарушения установленных государством обязательных правил поведения в защиту публичных интересов и интересов третьих лиц, отмечают в УФАС.
Третья, кассационная судебная инстанция постановила, что у апелляционного суда не имелось правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Бурятии. Контракт был заключен, несмотря на наличие прямого запрета антимонопольного органа, что уже является нарушением публичных интересов. Таким образом, ставший уже скандальным контракт Управления капитального строительства правительства Бурятии и ООО «Бурятпроектреставрация», заключенный с нарушением законодательства, признан судом недействительным.
Как информировал «Номер один», Бурятское УФАС России выявило сговор госзаказчика - Управления капитального строительства правительства Бурятии - с участником закупки ООО «Бурятпроектреставрация» при проведении торгов по ремонту онкологического диспансера в Улан-Удэ, сообщает ФАС. Спустя два месяца со дня подписания контракта казенное учреждение перечислило обществу 325 миллиона рублей за часть выполненных ремонтных работ. Однако, согласно материалам МВД по Бурятии, оплаченные заказчиком работы не были выполнены, а акты выполненных работ подписаны инженером УКС по указанию руководства.
«Участники сговора в целях личной выгоды создают все условия, чтобы в торгах победил не добросовестный участник, а тот, с кем заключено антиконкурентное соглашение. В этом случае бюджет потерял 120 миллионов рублей и конкуренция ограничена – добросовестный участник торгов не получил государственный контракт. За это ответчики понесут административную ответственность, а должностным лицам грозит ответственность уголовная», - комментировал ситуацию начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Добавим, скандалы с торгами на строительство онкодиспансера тянутся с лета 2019 года, когда УКС объявило два аукциона.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?