В Улан-Удэ идет ремонт Молодежного художественного театра

Планируется, что «Молодежка», отмечающая 40-летие, в январе будущего года обретет обновленный дом



В Улан-Удэ полным ходом идет капитальный ремонт Молодежного художественного театра, который приобрел статус муниципального автономного учреждения в 2019 году, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии. На капремонт из муниципального бюджета выделено 13,2 миллиона рублей. Работы планируется завершить до 31 января 2021 года.



Театр полностью обновляется – здесь ремонтируются системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации и вентиляции, будут полностью заменены окна, двери, входная группа и фасадная часть здания. Ремонт внутреннего пространства проходит согласно разработанному дизайн-проекту - здесь будет улучшен зрительный зал и сцена.



«Молодежный художественный театр в 2019 году стал муниципальным. С этого момента закрутилась вся работа, были выделены средства на заработную плату 29 работникам театра, в том числе 12 актерам театра. И главное - в этом году происходит эпохальное событие – наконец-то это здание приобретет новый вид, благодаря капитальному ремонту. К весне мы получим обновленное здание, зрители смогут получить не только моральное, но и эстетическое удовольствие», - рассказала председатель Комитета по культуре Ирина Ковалева.



Молодежному художественному театру исполняется 40 лет. «Мне нравится думать, что город дарит нам этот ремонт к юбилею. Для нас это очень волнительно, потому что это первый большой ремонт за последние 20 лет - будет переделано и улучшено очень многое. Мы следим за ремонтом, за каждой деталью, иногда прощаемся со слезами на глазах с какими-то вещами в театре. Но, думаю, невозможно приобрести что-то новое, не утратив старое. Главное – это сохранить дух Молодежного художественного театра, сохранить нашу незабываемую и непередаваемую атмосферу», - поделился директор театра Артем Баскаков.



По словам Артема Баскакова, пока в здании идет ремонт, режиссеры готовят новый материал, а актеры репетируют в Городском культурном центре. Все работники с нетерпением ждут встречи со зрителями.



Молодежный художественный театр из Улан-Удэ хорошо известен в театральном мире России. Его кредо – «современное в классическом, классическое в современном». В 1998 году МХТ был признан «Театром года» по версии газеты «Культура» и телеканала «Культура». А его художественный руководитель Анатолий Баскаков удостоен в 2001 году золотого почетного знака «Достояние Сибири». Постановками МХТ восхищались во Франции, где театр был на гастролях, после которых он стал постоянным участников и организатором ряда российско-французских театральных проектов.



«Молодежка», как именуют театр его зрители, неоднократно оказывался на грани закрытия из-за отсутствия финансов, из-за претензий пожарных. А также – просто из-за того, что чиновники считали, что городу с населением менее 500 тысяч человек не нужен третий профессиональный драмтеатр. Однако каждый раз на его защиту вставали интеллигенция, СМИ, студенчество Улан-Удэ, которые всегда считали театр «своим». Теперь он стал своим и для муниципалитета.



Фото: ulan-ude-info.ru

