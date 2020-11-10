Монголия намерена закрыть пункт пропуска «Алтан-Булаг»

Это связано с обострением ситуации по COVID-19 в приграничных регионах России



Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии внесет предложение о временном закрытии пункта пропуска «Алтан-Булаг», и соответственно, о переводе перевозки грузов и грузооборота автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт.



Предложение сформулировано на расширенном заседании ГЧК, которое состоялось в Алтан-Булаге (Селенгинский аймак Монголии). Окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередном заседании кабмина Монголии в среду, сообщает МОНЦАМЭ.



В период растущего риска распространения COVID-19 ГЧК и минздрав особое внимание уделяют работе погранпунктов пропуска. В соответствии с этим временно закрыты погранпункты пропуска Цагааннуур и Боршоо, и повышен их уровень готовности к чрезвычайным ситуациям.



Официальная делегация во главе с министром здравоохранения Т.Мунхсайханом и постоянным представителем ВОЗ в Монголии Сергеем Диордицей работали в аймаке, рассматривая пути улучшения медпомощи и услуг в регионе и условий труда на рабочих местах медработников, а также решения актуального вопроса, возникшего в связи с обострением ситуации COVID-19 в приграничных регионах России.



«Правительство РФ прислало передвижную лабораторию третьего уровня в виде безвозмездной помощи. Она установлена на базе шасси КамАЗ и имеет комплексное медоборудование для мониторинга и проведения лабораторных исследований на COVID-19 в реальном режиме. Она будет работать на пункте пропуска «Алтан-Булаг», что дает возможность проведения мониторинга и тестирования на отдаленных пунктах пропуска в период обострения ситуации с COVID-19 в приграничных регионах», - рассказал на заседании глава минздрава Монголии.



Новая региональная лаборатория по проведению ПЦР-тестов начала работу 10 октября. Она уже провела более 800 тестов на выявление инфекции у водителей-дальнобойщиков, въезжающих в страну через «Алтан-Булаг».



Фото: montsame.mn