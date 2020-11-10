В Бурятии взыскиваемые с осужденного деньги «затерялись» в колонии

После вмешательства прокурора они сразу нашлись





Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению потерпевшего по уголовному делу. Он пожаловался на несвоевременное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

«Виновный в совершении преступления осужден, отбывает наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии. Он трудоустроен и своевременно получает зарплату. Однако администрация учреждения в течение 2020 года допускала несвоевременное удержание из доходов осужденного и перечисление средств в пользу потерпевшего», сообщили после проверки в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю исправительного учреждения представление. После этого удержанные с осужденного деньги в сумме 22 тысяч рублей были перечислены приставам для их последующей передаче прав потерпевшему.Фото: «Номер один»