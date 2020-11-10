Бурятия лидирует в ДФО по числу смертей от COVID-19 и числу выздоровевших за неделю

Темпы ежесуточного прироста коронавируса в республике не снижаются





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 13 897. Это на 230 случаев больше, чем было в понедельник, 61% (8468) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией восемь человек (253 человека с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 230 новых случаев коронавируса: 166 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 6750 человек.



В стационарах республики получают лечение 2238 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1731. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 51 пациент (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 24.



Амбулаторное лечение проходят 2517 пациентов с COVID-19, наблюдается 11152 человека.



Всего выздоровели от COVID-19 – 8889 (+146) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2642 коек, занято – 2238, свободно - 404 койки. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.



В обсерваторе находится 18 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4482 человек, с нарастающим итогом – от 528 210 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 1 365,2.



В ДФО по информации на 9 ноября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 319,8 случая. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Всего в России по состоянию на 9 ноября выявлено 1 796 132 случаев COVID-19 - это 1 319,8 заболевших на 100 тысяч населения.



Наибольший процент выявленных случаев за весь период пандемии приходится Хабаровский край (17%) и Приморский край (16%). Далее следуют Якутия (14%), Забайкальский край (13%) и Бурятия (12%). Остальные регионы - 28% в совокупности.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период выявлено 108 672 случая COVID-19, что составляет 6% от общего числа по России.



Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа с 3 по 9 ноября 6 571 человек. Бурятия находится в лидерах по числу выздоровевших –1 640 человек за неделю.



Бурятия лидирует в Дальневосточном федеральном округе и по числу летальных исходов от коронавируса за неделю с 3 по 9 ноября. В ДФО зафиксировано 189 летальных случая. Из них наибольшее число в Бурятии - 66 человек, Забайкальский край - 40 человек, Якутия - 35 человек. Всего за последнюю неделю летальные случаи зафиксированы в 10 регионах ДФО.



Общее количество умерших в ДФО за весь период - 1 135 человек.



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