Соседи возместили жительнице Улан-Удэ ущерб за потоп квартиры

Они не закрыли запорный кран на чугунной батарее в зале и «попали» на 170 тыс рублей



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали свыше 170 тысяч рублей ущерба, причиненного горожанке в результате затопления ее квартиры. Виновниками коммунальной аварии стали соседи, проживающие этажом выше, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В акте обследования квартиры зафиксированы повреждения потолка и пола, разводы на стенах, неисправность электропроводки и намокание спального гарнитура в одной из комнат. Как стало известно, затопление произошло в результате открытого запорного крана на чугунном отопительном приборе в зале квартиры этажом выше.



Для подсчета реального ущерба жильцы многоквартирного дома воспользовалась услугами независимого оценщика. А затем, получив на руки отчет об оценке стоимости восстановительного ремонта и строительных материалов, пострадавшие соседи обратилась в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о взыскании имущественного ущерба и оплаты услуги специалиста-оценщика с собственника верхней квартиры.



В связи с этим, в службе судебных приставов в отношении виновника потопа возбуждено исполнительное производство с суммой взыскания 172 048 рублей. На основании постановления судебного пристава-исполнителя должник вынужден был возместить сумму ущерба из заработной платы.



В настоящее время денежные средства в полном объеме перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 12 043 рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.



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