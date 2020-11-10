В Бурятии повысят зарплату учителям

На эти цели направлено 400 млн рублей





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому на повышение зарплат учителям в 2021 году будет направлено 402 миллиона рублей из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

По итогам деятельности совместной рабочей группы правительства, Хурала и прокуратуры республики разработан новый норматив финансового обеспечения в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно которому у учителей 170 школ вырастут зарплаты с 1 января 2021 года. Рост в отдельных школах составит до 30%.- Вопрос повышения зарплат нашим учителям никогда не сходит с повестки республиканского правительства и депутатов. Есть хорошие федеральные решения: например, президентом введены доплаты учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, в Бурятии эти выплаты с учетом с учётом районного коэффициента и стажа работы составляют от 6 до 11 тысяч рублей. Несмотря на большие затраты на борьбу с пандемией, совместно с депутатами нами принято решение об изменении норматива расчета фонда оплаты труда. Его цель - повысить зарплаты учителям тех школ, которые получают меньше своих коллег, имея аналогичную нагрузку, - заявил Алексей Цыденов.Глава Бурятии поручил министерству образования держать на постоянном контроле исполнение данного постановления, а также следить за тем, чтобы, повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей.- С введением нового базового норматива фонд оплаты труда в общеобразовательных организациях будет формироваться в зависимости от численности учащихся. Ранее норматив формировался от численности населения в населенных пунктах, то есть в школах, расположенных в соседних селах с одинаковым количеством учеников, заработная плата могла существенно отличаться. Теперь же будет учитываться нагрузка на педагога, сложность предмета, стимулирующие выплаты, наполняемость классов, отчисления на страховые выплаты, - сообщил председатель Хурала Владимир Павлов.Постановление правительства республики о принятии новых нормативов подписано 9 ноября.В настоящее время в Бурятии в муниципальных общеобразовательных организациях работает 10,5 тысяч человек, в том числе более 7,8 тысяч учителей и 2,6 тысяч прочих работников. В текущем году на зарплаты учителей из республиканского бюджета выделено более 4 млрд рублей.Фото: «Номер один»