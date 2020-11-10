В Улан-Удэ полицейские закрыли подпольный игровой клуб

С начала года сотрудники МВД Бурятии деятельность тринадцати игорных заведений





В Улан-Удэ сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ОМОН «Кречет» Росгвардии пресекли деятельность игорного заведения на проспекте Строителей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всего в 2020 году сотрудниками МВД Бурятии пресечена незаконная деятельность тринадцати игорных заведений. Из незаконного оборота изъято 290 единиц игрового оборудования. В том числе: игровые автоматы, покерные столы, стол для игры в рулетку, рулетки, компьютерная техника, а также - около 900 тысяч рублей. Возбуждено 16 уголовных дел, восемь преступлений этой категории раскрыто.











В ходе осмотра клуба изъяты 35 игровых автоматов, выручка от противоправной деятельности в сумме 117 500 рублей, три сотовых телефона.На месте происшествия задержаны 22-летняя администратор и 29-летний охранник игрового подпольного клуба, а также трое игроков.Отметим, что игорное заведение тщательно конспирировалось. Снаружи имелись камеры видеонаблюдения. Допуск в заведение имел строго ограниченный круг лиц, посторонним двери не открывались.Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленный на установление иных лиц, причастных к организации подпольного игрового клуба.Фото и видео: МВД по Бурятии