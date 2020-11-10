В Улан-Удэ коронавирус косит ряды мобильных групп

Несмотря на риск, темпы работы проверяющих не спадают





В Бурятии мобильные группы продолжают фиксироваться нарушения «антиковидных» мер в организациях торговли и сферы услуг. С 21 октября – момента усиления контрольных мероприятий - зарегистрировано 1130 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Преимущественно это нарушения масочного режима, недостаточный объем дезинфекционных мероприятий, отсутствие условий для социального дистанцирования и т.д.

В Улан-Удэ и районах республики ежедневно проводят рейды 90 мобильных групп. Всего проверками охвачено более 14 тысяч объектов. Цель мобильных групп - не только контроль за соблюдением требований указа главы Бурятии об обеспечении эпидемиологической безопасности, но и разъяснительная работа. За грубые нарушения или повторные факты несоблюдения правил и норм выписано 414 протоколов в отношении юридических и физических лиц.- Несмотря на то, что члены мобильных групп работают в условиях высокого риска заражения, и, к сожалению, заболевают многие, работа по контролю профилактических мер продолжается в полном объеме. Результат этой работы виден - мы все замечаем, что и в торговых центрах, и общественном транспорте сейчас очень редко можно встретить людей без масок. В организациях меньше фиксируется повторных нарушений. Наши мобильные группы обязательно возвращаются на проверенные объекты, чтобы проконтролировать, устранены ли нарушения. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, самое серьезное внимание направлено на объекты туристической отрасли. Скоро начнется увеличение турпотока и в районы, поэтому уже сейчас в коллективных средствах размещения должны быть четко организованы противоэпидемические мероприятия, - отметил руководитель оперштаба, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.С 6 ноября проведена работа с восемью организациями туротрасли: гостиницами и отелями «Арбат», «Marrakesh», «Тихая гавань», «Прага», «Рубин», «Орда», «Абрамович» и «Отель Улан-Удэ». В этих гостиницах организован полный объем профилактических мер.Фото: «Номер один»