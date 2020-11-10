В Улан-Удэ найдена пропавшая горожанка

Девушка вышла на связь с родственниками после того, как увидела информацию её розыске в СМИ













Фото: pixabay.com Сотрудники полиции в Иволгинском районе нашли 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Наталья Махаева. Девушка вышла на связь с родственниками после того, как увидела информацию о собственном розыске в СМИ. С ней все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Напомним , горожанка пропала в июне текущего года. К розыску девушки полицейские приступили в середине сентября, после поступления в полицию заявления от родственников о ее пропаже.Фото: pixabay.com