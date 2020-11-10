10.11.2020
В Улан-Удэ найдена пропавшая горожанка

В Улан-Удэ найдена пропавшая горожанка

Девушка вышла на связь с родственниками после того, как увидела информацию её розыске в СМИ

Сотрудники полиции в Иволгинском районе нашли 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Наталья Махаева. Девушка вышла на связь с родственниками после того, как увидела информацию о собственном розыске в СМИ. С ней все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Напомним, горожанка пропала в июне текущего года. К розыску девушки полицейские приступили в середине сентября, после поступления в полицию заявления от родственников о ее пропаже.

Фото: pixabay.com
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