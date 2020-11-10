В Улан-Удэ ищут девушку с якорем на пальце

Тридцатилетняя Лариса Белькова 1 ноября ушла из дома на улице Кабанской



В столице Бурятии полицейские разыскивают 30-летнюю жительницу Улан-Удэ Ларису Белькову, которая 1 ноября ушла из дома на улице Кабанской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Приметы: европейской внешности, на вид 28-30 лет, среднего телосложения, рост около 165-170 см, волосы темные средней длины.



Особые приметы: татуировка в виде якоря на безымянном пальце левой руки, отсутствуют пальцы на обеих ногах.



Была одета: пуховик черного цвета с капюшоном, спортивные брюки серые, ботинки черного цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении просить незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

