ТГК-14 получила паспорт готовности к зиме

Несмотря на хроническое недофинансирование отрасли и искусственное сдерживание тарифа, подчеркивают в энергокомпании



ТГК-14 получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020–2021 годов. Решение оформлено приказом министерства энергетики России. Индекс готовности ТГК-14 к работе зимой установлен на высшем уровне и составляет 1,00, сообщили в пресс-службе энергокомпании.



Таких показателей ТГК-14 удается пока достичь только благодаря привлечению кредитных средств, изысканию внутренних резервов и профессиональной работе коллектива. В условиях хронического недофинансирования отрасли, искусственного сдерживания тарифа, сложностью привлечения как государственных, так и частных инвестиций, а также хронических неплатежей некоторых потребителей «запас прочности» устаревшего оборудования ТЭЦ и котельных, изношенных тепловых сетей с каждым годом уменьшается, отмечается в пресс-релизе.



В 2020 году ко всем этим факторам добавилась сложная эпидемиологическая обстановка с COVID-19. Несмотря на это, при подготовке к прохождению отопительного сезона на всех объектах ТГК-14 выполнены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, сформирован необходимый запас основного и резервного топлива, а также оборудования и материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Кроме того, проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, проверена надежность и работоспособность систем пожаротушения, противоаварийной автоматики.



Качество подготовки к зиме электростанций и сетевых филиалов, входящих в состав ТГК-14 и неоцениваемых по методике минэнерго РФ, в сентябре и октябре проверили специальные комиссии. В их состав вошли представители муниципальных органов власти. Также проверку проводили представители региональных управлений Ростехнадзора. Эксперты проанализировали состояние основного и вспомогательного оборудования электростанций, качество и объем выполненных ремонтных работ, квалификацию персонала для работы в условиях зимних нагрузок. Акты готовности к отопительному периоды подписаны по всем энергообъектам ТГК-14.



Генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов особо подчеркнул, что получение паспорта готовности - это заслуга всех энергетиков компании и выразил особую благодарность пятитысячному коллективу, который, несмотря на все трудности, выполняет свою задачу по бесперебойному и надежному электро и теплоснабжению потребителей.



С 2018 года степень готовности энергообъектов к несению максимальных нагрузок оценивается по новой методике, разработанной и внедренной на уровне министерства энергетики России. Согласно новому формату, самый высокий индекс технологической готовности предприятия равняется единице. Именно такие результаты показали станции ТГК-14. Как поясняют в министерстве энергетики России, «в рамках этой модели отчетные данные о состоянии объектов электроэнергетики поступают и обрабатываются в автоматизированном режиме, что позволяет обеспечить постоянный мониторинг состояния энергообъектов и их готовности к надежному и бесперебойному энергоснабжению потребителей».



Фото: news.tgk-14.com

