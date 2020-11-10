Минэк повысит налоги для бизнеса Бурятии в два раза

Льготы получат не все

10 ноября в Народный Хурал был внесен законопроект министерства экономики, который определяет размер льгот по упрощенной системе налогообложения. Депутаты проанализировали документ и выяснили, что поправки приведут к повышению налогов для предпринимателей в 1,9 раза и бегству в другие регионы



Напомним, единый налог на вмененный доход доживает последние дни – в 2021 году по всей стране предприниматели перейдут на «упрощенку». А ее размер определяется в регионе – в Бурятии минэк предлагает ставки в 7,5 % (доходы минус расходы) и 3% (доходы) . Депутаты Николай Дашеев и Солбон Дашинимаев не понаслышке знают о тонкостях налогообложения, так как сами являются предпринимателями.

- Ставки, которые предлагает наш минэк, грозят бегством предпринимателей и повышением цен, - говорит Николай Дашеев. – Минпромторг уже согласился, что с этими ставками налоговая нагрузка на бизнес вырастет почти в 2 раза!

В настоящее время в Бурятии насчитывается около 13 тысяч плательщиков ЕНВД. Большинство из них применяют данный налоговый режим одновременно с каким-либо другим режимом. По закону, они смогут перейти лишь на другой используемый ими режим. Но порядка 4 тысяч предпринимателей полностью находятся на ЕНВД и они смогут перейти либо на патент, либо на УСН.

Солбон Дашинимаев добавляет, что предприниматели, совмещающие ранее упрощенку и ЕНВД, не смогут воспользоваться льготами: «Многие заведения и так не работали из-за пандемии, поэтому перешли на упрощенку. Из-за этого они не смогут перейти на льготную упрощенку – получается двойное наказание».

Минэк предлагает ставки в 1% и 5% лишь для новых ИП. Срок – 2021 и 2022 года.

- Под льготные налоговые ставки подпадают отрасли, определенные постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года. Но минэк не включает в текст региональный перечень пострадавших отраслей, - возмущается Николай Дашеев.

По мнению депутатов Народного Хурала, законопроект сырой и может сильно навредить не только бизнесу республики, но и всем жителям.

- От такого закона пострадают все предприниматели и бюджет. Минэк хочет выпадающие доходы переложить на бизнес, а в итоге в 2021 году не с кого будет собирать налоги, - считает Солбон Дашинимаев.

26 ноября состоится сессия Народного Хурала, где должны принять этот закон.

- Мы предлагаем снизить налоговые ставки для всех категорий и не только на 2021 и 2022 года. Мы должны создавать благоприятные условия для развития бизнеса и всей экономики. А минэк этого не понимает и фактически ввел в заблуждение главу Бурятии, - отмечают депутаты.

По итогам рабочего совещания Народный Хурал рекомендовал главе республике внести поправки в законопроект и установить пониженные налоговые ставки – 1% на доходы и 5% на доходы минус расходы.