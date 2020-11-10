Пассажирооборот на ВСЖД с начала года снизился на 39% к уровню прошлого года

Всего за январь-октябрь 2020 года отправлено свыше 8,6 млн пассажиров



В октябре с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено около 812 тысяч пассажиров, что на 22,5% меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Из них в пригородном сообщении отправлено более 673 тысяч пассажиров (-16,4%), в дальнем следовании — около 138 тысяч (-42,8%).



Пассажирооборот в октябре нынешнего года составил около 167 млн. пассажиро-километров, что на 37,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



Всего за январь-октябрь 2020 года отправлено свыше 8,6 миллиона пассажиров (-21,9% к январю-октябрю 2019 года). Из них в дальнем следовании перевезено более 1,5 миллионов пассажиров (-39,1%), в пригородном сообщении — около 7,1 миллиона пассажиров (-16,9%).



Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился на 39% к уровню прошлого года и составил 1,7 млрд. пассажиро-ккилометров.



Фото: old-visual.rzd.ru

