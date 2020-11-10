Забайкалье опережает Бурятию в ковид-статистике

Коронавирус выявлен уже у более 14 тыс жителей региона, но летальных исходов меньше





В Забайкалье за последние сутки еще у 249 человек подтвержден диагноз COVID-19. За весь период коронавирус выявлен уже у 14189 жителей региона, сообщает официальный краевой портал.



Причина смерти COVID-19 подтверждена еще у семерых забайкальцев. За весь период инфекция унесла жизни уже 198 жителей края.



По данным оперативного штаба на 10 ноября, 481 человек полностью выздоровел. Суммарно уже 9990 забайкальцев победили COVID-19.



В моностационарах региона 118 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 44 подключены а аппаратам искусственной вентиляции легких.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поставил структурам здравоохранения ряд конкретных задач, которые позволят ускорить диагностику и получение амбулаторной помощи населению. В частности, на круглосуточный режим перейдут еще два компьютерных томографа, добавится шесть дополнительных бригад скорых, которые работают с COVID-пациентами.



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