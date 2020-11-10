Бухгалтеры Бурятии могут отметить профессиональный праздник дважды

Международный день учрежден в честь издания книги о методе двойной бухгалтерии, а российского дня нет вовсе





Профессия бухгалтер остается одной из самых востребованных и популярных, однако, вопреки общепринятому мнению, бухгалтеров в Бурятии не так много, сообщает сегодня, в Международный день бухгалтерии или День бухгалтера, Бурятстат.



В 2018 году в республике, по данным выборочного статистического наблюдения, списочная численность бухгалтеров чуть превышала 2300 человек, помощников бухгалтеров – 85. Удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составил 1,3 %.



В 2019 году, согласно ежемесячным статистическим данным о численности и заработной плате работников предприятия, среднесписочная численность по виду «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» составила 934 человека.



Международный день бухгалтерии или День бухгалтера отмечают 10 ноября специалисты одной из самых точных профессий. Этот праздник учрежден ООН по рекомендации ЮНЕСКО. В 1494 году 10 ноября венецианский математик, так называемый «отец бухгалтерии», Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В этой книге рассказывается о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии, а также описывается порядок использования регистров бухгалтерского учета и оформление журналов-ордеров.



В России на государственном уровне «День бухгалтера» официально не установлен. В нашей стране день работников бухгалтерского учета неофициально отмечается 21-го ноября с 1996 года - после подписания федерального закона «О бухгалтерском учете».



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