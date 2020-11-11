Хорошая новость – в Бурятии стало меньше аварий. Плохая – водители в республике попали в ежовые рукавицы ГИБДД

Дороги, особенно в столице, превращаются в реалити-шоу, когда тебя снимают тысяча скрытых камер. Только, чтобы стать звездой этого шоу, нужно побить рекорды по штрафам за нарушения ПДД. Чего, конечно, никому не хочется.

Аварий в Бурятии, по сравнению с прошлым годом, стало меньше почти на 11%. При этом по ощущениям контроль усилился на все 200. Ежегодно Улан-Удэ, словно новогоднюю елку, украшают новыми «шариками» - камерами видеонаблюдения за дорожным движением.Водители в республике словно оказались в романе-антиутопии, где за человеком тотальный контроль, все его действия фиксирует государство и в случае чего объявляет врагом.Надо думать, что камеры – это только начало. Не исключено, что скоро авто оснастят следящими системами, коими уже оснастили маршрутки. Камеры будут снимать авто не только снаружи, но и изнутри, а на заднем сиденье будет сидеть специальный агент, следящий, чтобы водитель управлял авто с должным уважением к власти и патриотизмом.Теории заговора, это, конечно, весело, но реальность сурова. Во многих других регионах такой слежки за дорогами нет. Но у других регионов есть деньги в бюджете, в отличие от Бурятии. Ведь не секрет, что дорожные камеры – это, в первую очередь, способ пополнить казну. Что ж, хотя бы аварий меньше стало. Так сказать, побочный эффект.Нарисовал Укусика Покусай