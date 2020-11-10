Спикер Хурала Бурятии поздравил полицейских с праздником

«В трудную минуту на помощь всегда придет наша полиция», отметил Владимир Павлов





Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов от имени депутатов поздравил полицейских республики с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Вот что он сказал в своем поздравлении:

- В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые охраняют закон и порядок, выступают надежным заслоном преступности.За историю своего существования система правопорядка не раз реформировалась. Но неизменной оставалась суть её деятельности — защита государственных интересов, охрана общественного порядка и безопасности граждан.Сегодня отечественные органы правопорядка стоят перед новыми вызовами. Но мы уверены, что, продолжая славные традиции советской милиции, внедряя современные методы, в том числе и информационные технологии, вы справитесь с возложенными на вас задачами.Только высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать задачи противодействия преступности. От вас во многом зависит доверие жителей государству, социальная стабильность и общественное согласие.С достоинством и честью вы несете нелегкую службу на своем боевом посту, ведете большую профилактическую работу среди населения. Многие из сотрудников бурятской полиции служили в «горячих точках», где, рискуя жизнью и здоровьем, защищали конституционный строй и охраняли общественный порядок.Каждый из нас знает: в трудную минуту на помощь всегда придет наша полиция. И эта вера — главная награда тем, кто выбрал своей профессией службу в правоохранительных органах.В этот праздничный день особых слов признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел! Ваш опыт, преданность делу, верность присяге являются нравственным ориентиром для молодых сотрудников!Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел Республики Бурятия! Желаю вам крепкого здоровья, надежного семейного тыла, успехов в служении Отечеству!Фото: Хурал Бурятии