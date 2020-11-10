В Улан-Удэ запустят проект по сопровождению пациентов с COVID-19

Первой начнет апробацию электронной технологии поликлиника №2 столицы Бурятии





В Улан-Удэ на базе городской поликлиники №2 на текущей неделе начнет работать электронная система медицинского сопровождения пациентов с COVID-19, лечащихся на дому. В планах внедрить данную технологию во всех поликлиниках города.



Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, возможности для внедрения технологических решений для лечения заболевших COVID-19 глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил на встрече с представителями Байкальского банка Сбербанка. В ходе встречи и достигнута договоренность о запуске пилотного проекта.



«В республике уже успешно применяется технология КТР (комплексное телемедицинское решение). Необходимо запустить подобный проект и для пациентов с ковидом, чтобы у людей, которые лечатся на дому, была возможность получать консультации своевременно. Прошу минздрав после апробации отработать варианты распространения этой системы для больных ковид на все поликлиники. Нам необходимо снять нагрузку с операторов колл-центров и врачей по ежедневному массовому обзвону пациентов», - отметил Алексей Цыденов.



Управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов напомнил, что пилотный проект по дистанционному ведению пациентов с хронической патологией (артериальная гипертензия и сахарный диабет) с использованием платформы СберЗдоровье стартовал на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в июле этого года. На сегодняшний день в базе мониторинга находятся 1620 пациентов, в том числе 965 пациентов с артериальной гипертензией и 667 с сахарным диабетом. В пилотном проекте задействованы врачи больницы - три эндокринолога и три кардиолога.



«Аналогичная автоматическая система по дистанционному ведению пациентов с COVID-19 будет запущена уже на текущей неделе на базе городской поликлиники №2. Сейчас на подключение к системе СберЗдоровье заявлено около 2 тысяч пациентов с ковид, обратившихся во вторую поликлинику. Их будет ежедневно обзванивать робот, пациенты будут отвечать на заданные вопросы и при ухудшении здоровья будут перенаправляться на консультацию к врачу», - пояснил Антон Соколов.



Кроме этого по словам Антона Соколова на базе городской поликлиники № 2 успешно опробована услуга Voice2med. Сервис создан для голосового заполнения медицинской документации во время приема пациентов, автоматизации записи пациентов на прием с помощью технологий распознавания и синтеза речи, экстренной связи с врачом и оповещения пациентов. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала о том, что эта услуга значительно помогла ускорить работу по приему пациентов в одной из самых загруженных городских поликлиник.



«Теперь медикам не нужно тратить время на заполнение документации, они могут направить пациента на диагностику вместо того, чтобы заполнять документы», - отметила Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru



