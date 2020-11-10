ТОП-5 площадок для изучения делового английского

Предлагаем ознакомиться с основными ресурсами для эффективного изучения делового английского языка







Если вы хотите не просто выучить иностранный язык, но и использовать новые навыки для карьерного роста, поиска перспективной работы и эффективного сотрудничества с западными бизнес-партнерами – эти 5 площадки станут отличным помощником.

Представляем для вас их краткий обзор с описанием и преимуществами.На портале главный акцент сделан на изучение делового английского. Подходит для пользователей, которые уже владеют английским на среднем и профессиональном уровне.Для изучения на выбор предлагается 4 формата:• Тематические журналы для чтения, посвященные бизнесу, карьере и деловому общению• Аудио-курсы с подкастами для совершенствования навыков восприятия речи на слух• Цикл курсов по деловому общению в виде e-mail-рассылки• Видео-уроки по темам поиска новой работы и найма сотрудниковОдна из лучших и популярных площадок для комплексного изучения английского языка. В курсах делового английского представлен цикл из 25 аудио-диалогов и 50 видео-уроков. Продолжительность занятий – 5 недель.Основной акцент в темах сделан на поиск новой работы, общении с партнерами по бизнесу, инвесторами, а также ведении деловой переписки и разговоров по телефону.• Материал подается в простой и понятной форме. Продолжительность каждого урока по теме – не более 7 минут.• Удобный формат обучения позволяет повторно проходить каждый из уроков и закреплять свои знания до идеала.• Аудио-уроки адаптированы для закрепления навыков общения с носителями и понимания разных акцентов (канадского, американского, британского и др.)Ресурс с хорошим набором видео-уроков по бизнес-тематикам. Можно тренировать и совершенствовать свои разговорные навыки английского для ведения бизнес-конференций, деловых переговоров, встреч с партнерами и клиентами.На этой площадке собраны комплексные уроки, которые посвящены чтению, пополнению словарного запаса английского по теме бизнеса, а также умению вести деловую переписку.По аналогии с другими ресурсами, здесь вы также найдете множество видео-уроков по темам «бизнес», «карьера», «работа».Главное преимущество EnglishCentral – уроки для пользователей адаптированы под все уровни владения английского: от начального до профессионального. Каждый видео-урок помечен отметкой, поэтому легко найти занятия на свой уровень.Вы можете выбирать любую из этих площадок или совмещать обучение на различных ресурсах. Здесь все зависит от ваших навыков усвоения и владения английским. Регулярно повторяйте пройденный материал, закрепляйте новые знания на практике в общении и безостановочно пополняйте свой словарный запас.Фото: pixabay.com