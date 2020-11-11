В Бурятии прикрыли опасный аттракцион на Байкале

Нарушитель отделался предупреждением







В августе 2020 года прокуратура Бурятии обнаружила на Байкале опасный аттракцион. Его на берегу озера в Кабанском районе установил индивидуальный предприниматель.

«Водяной батут в виде горки эксплуатировался с нарушениями технических регламентов. Перед входом отсутствовали информационная табличка и правила пользования для посетителей, не велся журнал ежедневного допуска аттракциона к работе. По периметру аттракциона в опасных зонах не было ограждений. Батут не был прикреплен к земле с помощью системы жесткого крепления», перечислили нарушения в надзорном ведомстве.По результатам проверки в отношении владельца аттракциона возбудили дело об административном правонарушении. Учитывая, что предприниматель признал вину и демонтировал аттракцион, суд назначил ему наказание в виде предупреждения.Фото: «Номер один»