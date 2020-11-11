В Бурятии оштрафовали районного чиновника

Он незаконно продлил контракт с компанией
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Казны муниципального имущества Тункинского района.
«Между учреждением и фирмой был заключен контракт на выполнение кадастровых работ. В нарушение закона и.о. начальника учреждения продлил срок исполнения муниципального контракта», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор внес руководителю учреждения представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. И.о. начальника муниципального учреждения также привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: «Номер один»
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