В Бурятии оштрафовали районного чиновника

Он незаконно продлил контракт с компанией





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Казны муниципального имущества Тункинского района.

«Между учреждением и фирмой был заключен контракт на выполнение кадастровых работ. В нарушение закона и.о. начальника учреждения продлил срок исполнения муниципального контракта», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю учреждения представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. И.о. начальника муниципального учреждения также привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»