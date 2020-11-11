11.11.2020
В Бурятии оштрафовали районного чиновника

В Бурятии оштрафовали районного чиновника

Он незаконно продлил контракт с компанией

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Казны муниципального имущества Тункинского района.

«Между учреждением и фирмой был заключен контракт на выполнение кадастровых работ. В нарушение закона и.о. начальника учреждения продлил срок исполнения муниципального контракта», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор внес руководителю учреждения представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. И.о. начальника муниципального учреждения также привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: «Номер один»
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