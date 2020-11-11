В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 14 000

Доля выздоровевших пациентов за неделю в республике выше среднероссийского показателя





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 14 130. Это на 233 случая больше, чем было во вторник, 61% (8545) инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией шесть человек (259 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 233 новых случаев коронавируса: 169 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 6980 человек.



В стационарах республики получают лечение 2219 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1697. В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 55 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 31.



Амбулаторное лечение проходят 2496 пациентов с COVID-19, наблюдается 12 323 человек



Всего выздоровели от COVID-19 – 9156 (+267) человек. Дополнительно снято с наблюдения 391 пациент.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2642 коек, занято – 2219, свободно - 423 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,9%.



В обсерваторе находится 13 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5325 человек, с нарастающим итогом – от 533 535 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Доля выздоровевших пациентов за неделю в республике равняется 83%, это выше среднего показателя по ДФО (70%) и по России (74%). На прошлой неделе показатель Бурятии составлял 82%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



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