Китай забирает пожертвованных Монголией овец

О судьбе подаренного монголами России мяса на 1 млн долларов пока не сообщалось



Провинция Хубэй (Центральный Китай) отправила в автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) первую партию из 10 контейнеровозов, чтобы забрать оттуда пожертвованных Монголией овец.



Фуры, оснащенные 40-футовыми рефрижераторными контейнерами, каждый из которых может вместить 1,2 тыс туш овец, были отправлены компанией Wuhan Asia-Europe Logistics. Согласно расписанию, они должны прибыть в Эрлянь сегодня, сообщает



Первая партия овец численностью 4 тысячи голов, пожертвованная Монголией в знак поддержки Китая в борьбе с эпидемией COVID-19, 22 октября прибыла в городской уезд Эрлянь, расположенный на границе Китая с Монголией. В профилактических целях все транспортные средства и контейнеры были продезинфицированы за неделю до отъезда, а все водители и прочие имеющие отношение к поездке лица сдали тесты на нуклеиновые кислоты.



Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в феврале посещал с визитом Китай, когда тот находился на критическом этапе борьбы с эпидемией COVID-19, в ходе которого пообещал передать Китаю 30 тысяч голов овец в знак поддержки. По условиям двустороннего соглашения, овцы будут перевозиться в Эрлянь партиями до середины ноября, где их будут забивать и обрабатывать перед отправкой в Хубэй.







Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz/

Провинция Хубэй (Центральный Китай) отправила в автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) первую партию из 10 контейнеровозов, чтобы забрать оттуда пожертвованных Монголией овец.Фуры, оснащенные 40-футовыми рефрижераторными контейнерами, каждый из которых может вместить 1,2 тыс туш овец, были отправлены компанией Wuhan Asia-Europe Logistics. Согласно расписанию, они должны прибыть в Эрлянь сегодня, сообщает Синьхуа Первая партия овец численностью 4 тысячи голов, пожертвованная Монголией в знак поддержки Китая в борьбе с эпидемией COVID-19, 22 октября прибыла в городской уезд Эрлянь, расположенный на границе Китая с Монголией. В профилактических целях все транспортные средства и контейнеры были продезинфицированы за неделю до отъезда, а все водители и прочие имеющие отношение к поездке лица сдали тесты на нуклеиновые кислоты.Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в феврале посещал с визитом Китай, когда тот находился на критическом этапе борьбы с эпидемией COVID-19, в ходе которого пообещал передать Китаю 30 тысяч голов овец в знак поддержки. По условиям двустороннего соглашения, овцы будут перевозиться в Эрлянь партиями до середины ноября, где их будут забивать и обрабатывать перед отправкой в Хубэй. Напомним, в конце мая стало известно , что Монголия направит и в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Мясо и мясопродукты должны быль быть поставлены в Иркутскую область и в Бурятию. Однако о встрече этого мяса в России пока не сообщалось.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz/