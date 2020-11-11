«Газпром нефть» поставит Бурятии высокотехнологичные битумы

А также поможет заместить на рынке импортные моторные масла и технические жидкости



Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве для обеспечения региона современными битумными материалами и содействия импортозамещению моторных масел и технических жидкостей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Соглашение предусматривает прямые поставки высокотехнологичных битумов и битумопроизводной продукции «Газпром нефти» для строительства и обслуживания объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ Бурятии. Для увеличения эксплуатационного срока службы дорожных покрытий научно-исследовательский центр компании предложит адаптированные под климатические и транспортные особенности региона битумы и рецептуры асфальтобетонных смесей. Внедрение инновационных материалов будет осуществляться на опытно-экспериментальных участках дорог с последующим мониторингом состояния покрытия.



Еще одно направление партнерства – реализация совместной программы замещения импортируемых смазочных материалов и технических жидкостей. В рамках сотрудничества «Газпром нефть» расширит поставки масел под собственными брендами Gazpromneft и G-Energy, предназначенных для обслуживания автотранспорта, техники различного назначения и промышленного оборудования. По экспертным оценкам годовая потребность городских и муниципальных предприятий Республики Бурятия составляет 3,7 тысячи тонн, более 60% из которых пока приходится на продукцию иностранного производства. Экономия предприятий региона в случае полного перехода на российскую продукцию может составить до 65 миллионов рублей.



«Мы продолжаем наше эффективное сотрудничество с Бурятией. Смазочные материалы «Газпром нефти» уже применяют крупные промышленные и аграрные предприятия региона. Наша битумная продукция используется при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры республики – в частности, современные битумопроизводные материалы «Газпром нефти» применялись при реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Байкал». Подписание нового соглашения позволит нам в том числе более активно работать с республикой в рамках совместной программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей, которая приносит заметный экономический эффект для регионального бюджета», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.



«Республика имеет позитивный опыт сотрудничества с компанией. При строительстве дорог мы начали использовать высокотехнологичные полимерно-битумные вяжущие смеси производства «Газпром нефти». Мы расширим использование таких инновационных продуктов, что позволит увеличить срок эксплуатации новых дорог. Кроме того, в аэропорту Улан-Удэ услуги по заправке топливом начало оказывать совместное предприятие компаний «Газпром нефть» и «Роснефть», благодаря чему стоимость топлива сократилась на 20%. Это благоприятно сказалось на ценах на авиабилеты, и позволяет поддерживать пассажиропоток на высоком уровне, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



