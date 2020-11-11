В Улан-Удэ ребенок пошел в детсад после вмешательства приставов

Они в кратчайшие сроки исполнили соответствующее решение суда



В Улан-Удэ благодаря судебным приставам родители смогли в кратчайшие сроки устроить ребенка в детский сад, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



В межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств поступил исполнительный лист об обязании Комитета по образованию администрации Улан-Удэ предоставить ребенку 2015 года рождения место в детском саду с учетом требований территориальной доступности.



Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и надлежащим образом уведомил руководство комитета в течение какого срока выдвинутые требования должны быть исполнены.



Во избежание мер принудительного исполнения сотрудники муниципального учреждения предприняли все необходимые меры для предоставления ребенку места в детском саду и в кратчайшие сроки включили его в список.



Сейчас мальчик уже начал посещать дошкольное образовательное учреждение, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: egov-buryatia.ru





