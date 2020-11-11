Почти 80% жителей Бурятии имеют знакомых переболевших COVID-19

При этом 12% все еще не верят в существование коронавируса



В Бурятии в окружении 79% жителей республики есть переболевшие коронавирусной инфекцией, а 23% респондентов переболели сами. Об этом сообщает портал Дром, который провел всероссийское исследование с 26 октября по 3 ноября среди пользователей сайта drom.ru. В опросе приняли участие 22 233 человека.



Участники могли отметить несколько вариантов из предложенных ответов. Отвечая на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?» больше половины – 53% жителей Бурятии выбрали вариант «Друзья / коллеги / знакомые», 37% – «Родственники», 24% – «Знакомые знакомых», а 23% – «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 8%, а «никто не болел» у 9% респондентов.

Примечательно, что по-прежнему не верят в существования вируса – 12% жителей республики.



В целом по России 76% респондентов сказали, что их знакомые переболели COVID-19. Вариант «Я сам» набрал 19%, есть умершие – 15%. А вот число людей, которые не верят в существование вируса сократилось почти в три раза. В феврале 2020 года так считали 27% опрошенных, сейчас за вариант «нет никакого вируса» проголосовало 11%. Больше всего тех, кто не верит в вирус, среди участников исследования оказалось из Сахалинской области – 18%.



«Сам в мае переболел. И все мне говорили, что я первый человек с COVID-19, которого они знают. Сейчас процент болеющих гораздо больше, особенно среди соседей и знакомых. У меня на ИВЛ в реанимацию трое попало в тяжелом состоянии и в возрасте 40-45 лет», – рассказал один из участников опроса.



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