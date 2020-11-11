В Бурятии с начала года в ДТП погибли семеро детей

Зафиксирован рост уровня аварийности с участием пьяных водителей







В Бурятии с начала года в каждой шестой автоаварии пострадал несовершеннолетний. В результате 133 ДТП с участием детей ранены 144 ребенка и погибли семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, сообщает республиканское МВД.



Всего за десять месяцев текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 840 ДТП, в результате которых 93 человека погибли и 1099 получили ранения.



В регионе сохраняется положительная тенденция к снижению основных показателей аварийности. Вместе с тем, зафиксирован рост уровня аварийности с участием пьяных водителей. По вине водителей в состоянии опьянения совершено 175 ДТП, в результате которых 41 человек погиб и 253 участника дорожного движения ранены.



Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств (270 фактов), далее идут наезды на пешеходов (211 случаев) и съезды с дороги (111 аварий). Треть ДТП с участием пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. В результате 92 наездов погибли 19 человек и травмированы 84 пешехода. При этом, количество таких происшествий снизилось на 40% по сравнению с прошлым годом.



При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено свыше 383 тысяч дел об административных правонарушениях, из них 5971 - в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 3075 пешеходов.



Зарегистрировано 304 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиям. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 2 095 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.

За невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД возбуждено 248 административных дел, в том числе 229 в отношении юридических лиц.



За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 253 лица, в том числе 86 - юридических.



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