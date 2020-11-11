Жители Бурятии подались таежными тропами в Монголию по кедровые орехи

Пятеро сборщиков дикоросов задержаны за незаконное пересечение государственной границы
В Бурятии в результате согласованных действий с пограничной охраной Монголии задержаны пятеро граждан России, которые незаконно пересекли государственную границу неподалеку от города Закаменска в ходе заготовки кедрового ореха. Проводятся следственные действия. Нарушителям грозит уголовная ответственность, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии.
Сравнительно легко отделался еще один россиянин задержанный пограничниками. Житель Улан-Удэ заготавливал кедровый орех в непосредственной близости к государственной границе на территории Закаменского района Бурятии без разрешительных документов. Он не пересекал границу, поэтому его просто оштрафован.
Напомним, более суровая судьба ждет тех нарушителей, которых задержат пограничники Монголии. Как сообщал «Номер один», этой осенью из Монголии на родину вернулись двое граждан Закаменского района республики, которые в октябре 2019 года, заблудившись в лесу во время охоты, пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны пограничными органами Монголии. Они были осуждены в соседней стране на 6 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы и незаконное ношение оружия. После по инициативе стороны обвинения приговор пересмотрен, наказание увеличилось до 1 года 30 суток с отбыванием в колонии общего режима.
Фото: РАЛХ
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