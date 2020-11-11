В Улан-Удэ состоится онлайн-семинар для учителей по дистанционке

Одним из обсуждаемых вопросов станет дистанционное обучение первоклассников





В столице Бурятии 13 ноября состоится онлайн-семинар по организации дистанционного обучения «Школа на дистанте: новые вызовы, эффективные решения, возможности для будущего». Как сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ, семинар будет проходить в дистанционном формате, на платформе Zoom, на пяти площадках. В каждой площадке определены модераторы и докладчики.

В рамках онлайн-семинара планируется обсудить следующие вопросы: дистанционное обучение в 1 классе, методика дистанционного обучения биологии, формирование учебной мотивации у пятиклассников и т.д.Кроме того, специалисты расскажут о результатах мониторинга организации дистанционного обучения в Улан-Удэ, психолого-педагогической поддержке организации дистанционного обучения, организации образовательного процесса при переходе на дистанционное обучение. Также рассмотрят дистанционное обучение из опыта работы городских школ.Фото: мэрия Улан-Удэ