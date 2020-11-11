В Бурятии быстро растет число счетов эскроу

Более 300 будущих владельцев квартир внесли на них почти 600 млн рублей



В Бурятии на 1 октября владельцы строящихся квартир внесли на счета эскроу почти 600 миллионов рублей. В начале лета эта сумма не превышала 20 миллионов рублей, а в первом квартале составляла менее 5 миллионов, сообщили в минэкономики республики.



В сентябре в Бурятии было открыто 114 счетов эскроу для покупки квартир в новостройках, это наибольшее количество с начала работы строительной отрасли по новой схеме финансирования. Всего по состоянию на 1 октября в республике открыто 310 таких счетов, уточнили в ведомстве.



«Активный рост счетов эскроу при долевом строительстве мы наблюдаем с лета этого года. Пик пришелся на начало осени: с одной стороны, продолжила набирать популярность льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей ДФО. С другой стороны, новая программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в связи с пандемией была изначально принята до конца октября — люди спешили успеть воспользоваться такой возможностью. И если за весь первый квартал 2020 года было оформлено только 10 договоров долевого участия с использованием механизма эскроу, то летом их уже было по 50-60 в месяц. А в сентябре прирост удвоился», — отметил Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.



Доступ к размещенным на счетах эскроу деньгам дольщиков застройщики получат после передачи ключей собственникам.



«Схема с эскроу при долевом строительстве защищает права владельцев будущих квартир сразу в нескольких направлениях. Во-первых, гарантирует сохранность вложенных средств — если у застройщика возникнут проблемы, деньги покупателям вернет банк, в котором открыты счета эскроу. При этом на случай отзыва лицензии у банка средства на эскроу-счетах в сумме до 10 миллионов рублей застрахованы государственной системой страхования вкладов. Во-вторых, покупка жилья через эскроу снижает риск попасть на недобросовестного застройщика — банк внимательно проверяет застройщика перед тем, как предоставить проектное финансирование. В-третьих, при проектном финансировании строительная компания располагает необходимыми средствами для завершения строительства, а, значит, не зависит от темпов продажи строящихся квартир и притока денег дольщиков. Поэтому с большой вероятностью покупатели смогут получить ключи от квартир в запланированные сроки», — пояснил Виталий Пономарев.



Фото: cbr.ru

